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Четверг, 13.06.2019
КСУ в закрытом режиме рассматривает дело о роспуске Рады
КСУ в закрытом режиме рассматривает дело о роспуске Рады
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КСУ в закрытом режиме рассматривает дело о роспуске Рады

КСУ в закрытом режиме рассматривает дело о роспуске Рады
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Конституционный суд Украины в четверг, 13 июня, продолжил в закрытом режиме рассматривать конституционность роспуска Верховной Рады.

Большая палата Конституционного Суда продолжает в четверг, 13 июня, рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Заседание проходит в закрытом режиме. Об этом говорится в расписании заседаний КСУ на 13 июня.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится на сайте суда.

Как сообщалось, Большая палата Конституционного Суда 10 июня начала рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады в форме устного слушания. В открытой части заседания выступил Президент Владимир Зеленский. В тот же день КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела.

Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко. Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы, согласно указу Президента, назначены на 21 июля этого года. 

Напомним, представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключает введения двухпалатного парламента в Украине. Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

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Верховная Рада, Указ, Роспуск, Конституционный Суд Украины, Владимир Зеленский.
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