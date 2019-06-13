В МИД объяснили, почему одновременно назвали Филипа и Санду премьерами Молдовы

Новости Украины: В МИД объяснили свое сообщение о встрече спецпредставителя Украины с правительствами Молдовы.

В МИД Украины объяснили, почему одновременно называют премьер-министрами бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара на странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Две премьера - это, как правило, многовато. И писать об обеих в одном сообщении - не ежедневное дело.

Но гораздо важнее найти сбалансированное политическое и юридическое решение. И ставки здесь намного выше, чем многие считают", - написал Боднар.

"Именно поэтому, мы первые начали интенсивный диалог, и заочный, и очный, со всеми ключевыми игроками. Для этого важна не смена табличек, а доверчивое взаимодействие. Или мы теряем инициативу, или действуем уже. Мы - действуем!" - подчеркнул он.

Как сообщалось, в комментарии по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжановского в Кишинев Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает. Новое правительство во главе с Санду признали ключевые государства ЕС, а также Россия.