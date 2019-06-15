Скачать
Суббота, 15.06.2019
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
Зеленский и Макрон дадут совместную пресс-конференцию
Зеленский и Макрон дадут совместную пресс-конференцию
Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

"Европейская солидарность" проведет внеплановую проверку списков

"Европейская солидарность" проведет внеплановую проверку списков
07:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Новосозданная партия пятого президента Украины Петра Порошенко проверит всех членов своего списка.

Политсовет партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко инициировала проверку всех членов своего избирательного списка.

"Принимая во внимание публичную реакцию в отношении отдельных кандидатов в народные депутаты, политсовет партии "Европейская солидарность" инициировал проверку всех членов списка от "Европейской солидарности". Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе. Мы подчеркиваем, что считаем очистку списка нормальной европейской практикой", - отметили в партии.

Напомним, перед этим в партии начали проверку в отношении 30-го номера в списке, председателя Васильковского райсовета Киевской области Натальи Баласинович. В Сети появилось видео, на котором Баласинович "вкусно" обругала с матом какую-то женщину.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Петр Порошенко, Партии, Внеочередные выборы, Европейская солидарность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
02 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
ФРГ поддержит новое правительство Молдовы
В Албании протестующие напали на кортеж премьера
В Албании протестующие напали на кортеж премьера
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Климкин опроверг перевод в посольство Украины в Штатах
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь