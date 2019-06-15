"Европейская солидарность" проведет внеплановую проверку списков

Новости Украины: Новосозданная партия пятого президента Украины Петра Порошенко проверит всех членов своего списка.

Политсовет партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко инициировала проверку всех членов своего избирательного списка.

"Принимая во внимание публичную реакцию в отношении отдельных кандидатов в народные депутаты, политсовет партии "Европейская солидарность" инициировал проверку всех членов списка от "Европейской солидарности". Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе. Мы подчеркиваем, что считаем очистку списка нормальной европейской практикой", - отметили в партии.

Напомним, перед этим в партии начали проверку в отношении 30-го номера в списке, председателя Васильковского райсовета Киевской области Натальи Баласинович. В Сети появилось видео, на котором Баласинович "вкусно" обругала с матом какую-то женщину.