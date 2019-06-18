Вице-премьер Украины пойдет в депутаты

Новости Украины: Вице-премьер Кистион будет баллотироваться в депутаты как мажоритарщик.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что будет баллотироваться в депутаты Верховной Рады.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я иду в депутаты Верховной Рады Украины... Я баллотируюсь в одномандатном избирательном округе №11 города Винница. И весь следующий месяц я буду работать здесь", - отметил он.

Кистион добавил, что в качестве вице-премьер-министра он находится в отпуске.

Напомним, Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.