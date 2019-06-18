В правительстве предлагают вдвое сократить местные администрации

Новости Украины: Правительство предлагает с начала 2020 года на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации.

Владимир Гройсман в рамках XV Украинского муниципального форума, что происходит 18-20 июня в Одессе, высказался в пользу сокращения облгосадминистраций и райгосадминистраций вдвое.

"Предлагаем с 1 января 2020 сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации. Знаю, что это долгожданное решение", - написал Гройсман в Twitter.

По его словам, сокращение "позволит тем районам, где уже функционируют полноценные общины, жить по новым стандартам".

Как сообщалось раньше, с завтрашнего дня в Верховной Раде начинаются обсуждения изменений в Конституцию в части децентрализации.