Избрание Эстонии в Совбез ООН: Зеленский поздравил Кальюлайд

Новости Украины: Зеленский поздравил президента Эстонии с избранием страны в Совбез ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эстонию с избранием государства в Совет безопасности ООН на 2020-2021 года.

Об этом говорится в его поздравительном письме, которое на прошлой неделе зарегистрировали в канцелярии президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает УНН со ссылкой на ERR.

Так, на вопрос издания по поводу того, поступали ли Кальюлайд аналогичные поздравления от других мировых лидеров, в пресс-службе канцелярии президента не ответили.

Напомним, в начале июня Эстония была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 годы.