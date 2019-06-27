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Зеленский уволил главу Днепропетровской области

Зеленский уволил главу Днепропетровской области
23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Днепропетровской области назначен новый исполняющий обязанности глава ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и назначил временно исполняющим обязанности главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471/2019 и 472/2019 от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу областной государственной администрации.

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ОГА, Губернатор, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Дмитрий Батура, Владимир Резниченко.
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