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Экс-регионала Иванющенко сняли с розыска

Экс-регионала Иванющенко сняли с розыска
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко сняли с розыска.

Информация о розыске Юрия Иванющенко исчезла из базы Министерства внутренних дел, сообщает "Украинская правда". На прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В Национальной полиции "УП" подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", – объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Однако, по словам Тракало, из открытых источников путем мониторинга сети Интернет правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

"20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", – рассказал представитель полиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", – сообщил Тракало.

Представитель Нацполиции объяснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

"Если к нам поступит соответствующее поручение з постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация внесена в соответствующие учетные базы", – подчеркнул он.

УП также обратилась в прокуратуру за комментарием.

В прокуратуре Одесской области "УП" сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала, во-первых, отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, во-вторых, обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В то же время, в прокуратуре утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".

Чего именно касается это дело, расследование которого продолжается, правоохранители не сообщили.

Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что заместитель генпрокурора якобы возобновил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".

Кроме того, "УП" обратилась за комментарием по розыску Иванющенко к начальнику Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василия Неволи. Он сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу.

По словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска. Комментировать решение полицейский не стал, сославшись на соответствующий запрет Интерпола.

Напомним, экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после Революции достоинства. Иванющенко подозревали в завладении деньгами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".

В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура. Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.

В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

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Розыск, Юрий Иванющенко, Экс-регионал, Юрий Иванющенко снят с розыска.
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