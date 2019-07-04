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МИД Украины возмутили слова Сийярто: вызван посол Венгрии

МИД Украины возмутили слова Сийярто: вызван посол Венгрии
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Руководитель МИД Украины вызвал на беседу венгерского посла в связи с высказываниями главы МИД Сийярто.

Врио министра иностранных дел Украины Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи высказываниями министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые не соответствуют предыдущим договоренностям.

"Во время беседы врио министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия, украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление", - сказано в сообщении МИД Украины, распространенном пресс-службой министерства в четверг вечером.

Божок подчеркнул, что у Киева вызвали удивление последние высказывания министра Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто (Канада), которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла навстречу венгерской стороне относительно имплементации закона Украины "Об образовании". В законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля т.г., учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года", - написала в МИД Украины.

Врио главы МИД Божок напомнил, что во время его визита в мае 2019 года в Будапешт украинская сторона инициирована разработку алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях. Ответ на предложения украинской стороны пока не получен.

"Украинская сторона готова к конструктивному диалогу по решению вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений", - отмечается в сообщении МИД.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст. 7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о функционировании украинского языка как государственного. Этим же документом Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык.

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Все по теме:

Украина, Венгрия, МИД Украины, Венецианская комиссия, Петер Сийярто, Егор Божок, Закон об образовании.
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