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Миссис Вселенная-2018 Юлия Гершун идет в депутаты

Миссис Вселенная-2018 Юлия Гершун идет в депутаты
16:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В депутаты Верховной Рады от округа в Днепре решила пойти Юлия Гершун, топ-модель мира-2017.

Миссис Вселенная-2018, топ-модель мира-2017, член комиссии по защите прав и интересов детей ЮНИСЕФ, член украинской делегации на 57-й сессии ООН в Нью-Йорке Юлия Гершун решила баллотироваться в ВРУ.

Об этом беспартийная модель сообщила корреспонденту.

Она отметила, что решила принять участие в предвыборной гонке, зарегистрировавшись кандидатом в народные депутаты по 24-му округу города Днепра как самовыдвиженец.

Основными конкурентами Гершун по этому округу Дмитрий Кисилевский, Юрий Береза, Владимир Панченко, Сергей Шевченко и Олег Семенко.

Гершун подчеркнула, что большинство зарегистрированных кандидатов, стремящихся представлять Самарский и Индустриальный районы Днипра, являются представителями старой власти, против которой на президентских выборах проголосовало подавляющее большинство избирателей.

«Следует помнить о своем прошлом, а не держаться за него. Украина имеет безумный потенциал, но пробуксовывает в своем развитии через устаревшую систему», - убеждена модель.

Гершун родом из Днипра, имеет два высших образования, является постоянным экспертом межведомственной комиссии по разработке нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий незащищенным слоям населения. Как основатель благотворительного фонда «Развитие одаренных детей» награждена орденом «За гражданскую доблесть» от имени президиума Ассамблеи деловых кругов за выдающиеся заслуги перед Украиной.

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Верховная Рада, ЮНИСЕФ, Миссис Вселенная-2018, Юлия Гершун.
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