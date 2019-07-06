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Зеленский назначит Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА

Зеленский назначит Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter.com

Новости Украины: Один из кандидатов на пост главы Львовской обладминистрации Шмыгаль возглавит Ивано-Франковскую ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский в субботу в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Зеленский представил нового главу Львовской ОГА

Д. Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.

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Владимир Зеленский, Ивано-Франковская ОГА, Денис Шмыгаль.
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