Главой Закарпатской ОГА был назначен Игорь Бондаренко

Новости Украины: Игорь Бондаренко уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе №492 от 5 июля.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы ОГА Ивана Дурана.

Зеленский уже представил нового главу области на совещании в Закарпатской таможне в Ужгороде.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).