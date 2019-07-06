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Главой Закарпатской ОГА был назначен Игорь Бондаренко

Главой Закарпатской ОГА был назначен Игорь Бондаренко
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter.com

Новости Украины: Игорь Бондаренко уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации.

"Назначить Бондаренко Игоря Самойловича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе №492 от 5 июля.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы ОГА Ивана Дурана.

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Зеленский уже представил нового главу области на совещании в Закарпатской таможне в Ужгороде.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

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Владимир Зеленский, Закарпатская ОГА, Игорь Бондаренко.
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