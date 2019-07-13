В России должны провести независимый медосмотр Бекирова

Новости Украины: ЕСПЧ обязал власти РФ провести независимый медосмотр политзаключенного Эдема Бекирова.

Европейский суд по правам человека обязал правительство РФ провести независимый медицинский осмотр крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

“В заявлении ЕСПЧ от 10 июня 2019 года, копией которой располагает редакция, говорится, что “независимые и специализированные врачи” должны подготовить отдельные, подробные выводы по каждой из проблем со здоровьем Бекирова”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти независимые медицинские выводы должны указывать, является ли медицинская помощь, предоставляемая Бекирову, адекватной его проблемам, а также подходит ли для активиста содержание в тюрьме в качестве меры пресечения.

Ссылаясь на заявление ЕСПЧ, адвокат направил ходатайство в подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где удерживают Бекирова.

“Имеются основания считать, что у Бекирова неврологическое заболевание, которое входит в правительственный перечень тех, что являются несовместимыми с содержанием в СИЗО. В связи с этим я прошу обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова невропатологом, эндокринологом, хирургом, кардиологом, онкологом и хирургом-ортопедом”, – отметил Ладин.

Напоминаем, Россия информировала ЕСПЧ, что 29 июня Бекирова обследовали кардиолог и эндокринолог в больнице города Симферополя. По результатам медицинского осмотра противопоказаний к нахождению политзаключенного в СИЗО не выявлено. Поэтому в тот же день оккупационные власти вернули Бекирова в СИЗО.

Гражданина Украины, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова российские силовики задержали на въезде в аннексированный Крым 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым, чтобы навестить 78-летнюю мать и родственников.

13 декабря подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя взял Бекирова под стражу по подозрению в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Это произошло, несмотря на то, что у мужчины инвалидность первой группы из-за тяжелых заболеваний: у него – сахарный диабет, ампутирована нога, и он требует постоянного медицинского ухода, который невозможно обеспечить в рамках следственного изолятора. Бекиров все обвинения отрицает.