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У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики

У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Команда Президента Украины планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также реорганизировать Нацсовет по вопросам телерадиовещания.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Об этом заявил советник команды Президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время экспертной встречи "деолигархизации медиа: как обеспечить независимость СМИ от их владельцев?" 15 июля.

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", - сказал он. 

Потураев сообщил, что в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти).

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"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", - сказал он.

По его словам, сейчас в команде Президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по три члена регулятора могут назначать Президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано. 

Потураев добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

На вопрос, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению Потураева, регулятор будет оставаться конституционным органом. 

Отметим, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию, и Государственный комитет телевидения и радиовещания предусмотрены Конституцией Украины.

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КМУ, Госкомтелерадио, Министерство информполитики, Нацсовет по вопросам телерадиовещания, Вадимир Зеленский.
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