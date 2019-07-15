У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики

Новости Украины: Команда Президента Украины планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также реорганизировать Нацсовет по вопросам телерадиовещания.

Команда Президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Об этом заявил советник команды Президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время экспертной встречи "деолигархизации медиа: как обеспечить независимость СМИ от их владельцев?" 15 июля.

"МИП мы планируем перезагрузить в ноль", - сказал он.

Потураев сообщил, что в планах президентской команды - объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти).

"У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора", - сказал он.

По его словам, сейчас в команде Президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по три члена регулятора могут назначать Президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано.

Потураев добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

На вопрос, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению Потураева, регулятор будет оставаться конституционным органом.

Отметим, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию, и Государственный комитет телевидения и радиовещания предусмотрены Конституцией Украины.