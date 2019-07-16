Климкин: упрекнул в бездействии участников Будапештского меморандума

Новости Украины: По мнению главы МИД, никто из участников Будапештского меморандума не сделал ничего, что должен был сделать в контексте защиты национальной безопасности Украины.

Украина после отказа от ядерного оружия должна была договариваться с другими странами не о политических, а о юридических гарантиях своей безопасности.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказав в интервью "Настоящему времени".

"Я считаю, что в 1994 году нужно было прийти не к политическим, а к юридическим гарантиям безопасности. Юридические гарантии безопасности, как мы теперь видим, – это ключевой вопрос для нашей национальной безопасности. Мы много раз пытались собрать встречу в Будапештском формате. А Россия в своих документах говорила, что это Украина на самом деле нарушила будапештские договоренности путем организации путча. Вот такая логика у России", - сказал Климкин.

"И я считаю, что никто из участников Будапештского меморандума не сделал ничего, что должен был сделать в контексте защиты нашей национальной безопасности. То же самое я говорю и нашим американским, и британским друзьям", - сообщил глава МИД.

"Проблема и в содержании Будапештского меморандума, и в его форме, и в том, как договоренности были реализованы. Это комплексная проблема, которая влияет на современный мир, поскольку сейчас в политические гарантии никто больше не верит по определению. Для нас это, к сожалению, стало очень сложным выводом: как нужно вообще строить систему гарантий", - заявил Климкин.

Напомним, в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция - предоставили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.