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Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике
00:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики врио главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова.

Соответствующий указ №523/2019 от 16 июля 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

Данным документом Зеленский ввел в персональный состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Ивана Баканова.

Также президент утвердил в персональном составе Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики главу ГТС Украины Максима Нефьодова.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Антикоррупционная политика, Максим Нефодов, Иван Баканов, Состав Нацсовета.
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