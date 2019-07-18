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Выборы в Раду: ПА ОБСЕ пришлет около 60 наблюдателей

Выборы в Раду: ПА ОБСЕ пришлет около 60 наблюдателей
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На парламентские выборы в Украину прибудут 60 наблюдателей от ПА ОБСЕ.

Около 60 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, включая 42 парламентария из 20 стран, прибудут в Украину на этой неделе для наблюдения за парламентскими выборами 21 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

"После важных президентских выборов ранее в этом году, Украина имеет еще одну возможность этими парламентскими выборами продемонстрировать свою приверженность к демократическому развитию и реформам. Я надеюсь на продолжение нашего хорошего сотрудничества с украинской властью и наблюдения за динамическими, конкурентными выборами", - заявил финский депутат Илька Канерва, который назначен Специальным координатором и руководителем краткосрочной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее Канерва уже возглавлял ряд мониторинговых миссий, в том числе во время первого тура президентских выборов весной в Украине. В качестве Специального координатора он выступит с совместным заявлением по предварительным оценкам и выводам во время пресс-конференции в Киеве 22 июля.

Также миссию ПА ОБСЕ на выборах возглавит французский депутат Серен Маборн. Недавно она уже возглавляла мониторинговую миссию ПА ОБСЕ на президентских выборах 21 апреля в Северной Македонии.

"Эти парламентские выборы являются важными не только для Украины, но и для всего региона ОБСЕ. Я надеюсь увидеть мирные и конкурентные выборы, которые в конечном итоге помогут обеспечить стабильность, безопасность и прогресс для украинского народа", - заявила Маборн.

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На выборах в Украине 21 июля ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с наблюдателями от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

Ранее 3 июля Канерва выразил сожаление, что Парламентская ассамблея Совета Европы не сможет наблюдать за нынешними выборами в Украине учитывая недавнее развитие событий.

ПА ОБСЕ уже в 16-й раз будет наблюдать за избирательным процессом в Украине, начиная с 1994 года.

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ОБСЕ, Наблюдатели, Выборы в Раду, Парламентские выборы 2019.
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