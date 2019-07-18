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У Зеленского и Путина разное понимание формулы обмена "всех на всех"

У Зеленского и Путина разное понимание формулы обмена "всех на всех"
13:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским шла речь об обмене российских и украинских граждан между двумя странами по формуле "всех на всех", но ее еще предстоит уточнить экспертам.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли, как утверждает Зеленский, в ходе телефонных переговоров президентов двух стран Путин предложил обмен "всех на всех".

"Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной", - отметил пресс-секретарь президента.

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Песков уточнил, что речь идет "о различии в людях": "Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот".

Отвечая на уточняющий вопрос, говорит ли он в том числе о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове, Песков сказал: "Я не буду говорить о персоналиях, я вам говорю о принципе".

Накануне Зеленский в интервью "Откровенно с президентом", выразил уверенность, что обмен пленными в формате "всех на всех" будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в России украинских моряков.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

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"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну", - подчеркнул президент Украины.

Первый разговор президентов Путина и Зеленского состоялся 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил освобождение пленных украинских военных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Переговоры, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Обмен пленными.
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