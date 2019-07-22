Вице-премьер напомнил об угрозе, которая кроется в однопартийности

Новости Украины: Вице-премьер Кириленко считает, что однопартийность - это всегда соблазн узурпации власти.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что в условиях однопартийного большинства в парламенте в коалиционном соглашении должна быть отражена официальная позиция партии "Слуга народа" по всем резонансным вопросам.

"В условиях однопартийного доминирования особенно важным является текст коалиционного соглашения. Именно там должна быть отражена (или не отражена) официальная позиция партии "СН" ("Слуга народа") по всем резонансным вопросам", - написал Кириленко в Твиттере в понедельник.

В то же время он считает, что однопартийность - это всегда "соблазн узурпации, когда коалиционное соглашение становится пустой бумажкой".

В умовах однопартійного домінування особливо важливим є текст коаліційної угоди. Саме там має бути відображена(або не відображена) офіційна позиція "СН" щодо усіх резонансних питань. Хоча однопартійність - це завжди спокуса узурпації, коли коаліційна угода стає порожнім папірцем — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 июля 2019 г.

В то же время, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что по результатам парламентских выборов можно говорить о консолидации власти в стране, но речь не идет о возможности ее узурпации.

"Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник.

Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.