Стало известно, кто откроет заседание новоизбранной Верховной Рады Украины

Новости Украины: 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы.

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады Украины откроет кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», номер 12 в избирательном списке Юлий Иоффе. Об этом пишет Громадське.

Так, согласно статье 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат.

Иоффе сейчас 78 лет. Он был депутатом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, «Трудовой Украины» Сергея Тигипко, «Республиканской партии Украины» Бойко и «Партии регионов».

Напомним: 21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. Явка по данным из всех 199 округов составила 49,84%. Это самая низкая явка в истории украинских выборов в Раду.