ЦИК обработала 98,95% протоколов: "ЕС" ведет борьбу с "Батькивщиной"

Новости Украины: По состоянию на 98,95% обработанных протоколов все партии сохраняют свои позиции.

Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% электронных протоколов об итогах голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Внеочередные выборы народных депутатов Украины 2019" на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,14% избирателей.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" набирает 13,02%, "Батькивщина" – 8,18%,"Европейская солидарность" – 8,12%, ВО "Голос" – 5,84%.

Остальные партий не преодолевает проходной пятипроцентный барьер и не проходят в Верховную Раду.

Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии "Сила и честь" - 3,82% голосов, "Оппозиционный блок" набирает 3,03%.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.