ГПУ хочет вручить подозрения четырем судьям ОАСК

Новости Украины: ГПУ сегодня вызвало четырех судей ОАСК, для вручения подозрений.

Сегодня в Генеральной прокуратуре Украины на допрос и вручения подозрения ожидают четырех судей Окружного административного суда Киева, сообщает УНН.

"Судьи ОАСК П.Вовк, Е.Аблов, И.Шепитко и И.Погрибниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручение подозрения и допроса) на 2 августа 2019 на 14.00", - сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Повестки для вручения подозрения, как сообщили в ГПУ, были высланы всем четырем судьям. Согласно повесток, опубликованных Сарган, первым на 14 часов должен появиться председатель ОАСК Павел Вовк.

Сам Вовк ранее заявил, что не боится вручения подозрения, ведь это единственная законная возможность доказать абсурдность подозрений.

Как стало известно, судьи планируют прийти в Генпрокуратуру.

Напомним, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряда судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.