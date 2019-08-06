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Радуцкий "открестился" от поста министра здравоохранения

Радуцкий "открестился" от поста министра здравоохранения
17:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: По его мнению, министром должен стать менеджер, а не публичная личность.

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг информацию о вероятном назначении его министром Минздрава и заявил, что это было бы самой большой ошибкой Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Радуцкий сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что это было бы самой большой ошибкой Президента Зеленского назначить меня министром здравоохранения Украины. Как и любое другое публичное лицо. Поскольку оно 90% своего времени будет заниматься не медициной, Минздравом, а отмыванием вентилятора, который в тебя чем-то бросает. Считаю, что у партии "Слуга народа" и у Президента все получится и министры будут менеджерами, которые не будут интересны народу", - сказал Радуцкий.

В то же время он заявил, что будет работать в Комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

"Я буду выполнять программу партии. Меня много лет приглашали идти в политику, начиная с президентства Кучмы. Я не шел, я не видел той программы, которая мне по душе. Сегодня я вижу программу и желание, прежде всего Президента, что-то менять. Очень хочу, чтобы я не ошибся с 73% населения, которые за это проголосовали", - отметил Радуцкий.

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Как ранее сообщали СМИ, глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что, скорее всего, в новом правительстве Минздрав возглавит владелец сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, избранный народным депутатом на внеочередных парламентских выборах по списку "Слуги народа" ( №18).

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Минздрав, Президент, Михаил Радуцкий, Владимир Зеленский, "Слуга народа".
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