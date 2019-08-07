Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка
Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Усик начал подготовку к бою с Такамом
Twitter тестирует функцию "Пауза"
Twitter тестирует функцию "Пауза"

Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка

Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:После возложения цветов Президент Украины Владимир Зеленский оставил запись в Книге почетных гостей Аниткабира.

Возложение цветов к мавзолею Ататюрка - традиционный пункт всех официальных визитов, призванный почтить память первого президента Турции, национального героя Мустафы Кемаля Ататюрка.

Сейчас кортеж Президента направляется в новое здание офиса крымскотатарской диаспоры в Анкаре, где состоится церемония его открытия и встреча с украинской и крымскотатарской общинами.

В ходе визита Президента Украины сопровождает национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев.

Позже, в Президентском дворце в Анкаре, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совместная пресс-конференция по результатам встречи.

Второй разговор Зеленского и Путина: подробности

Вечером Зеленский отбудет в Стамбул, где на следующий день, 8 августа, примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также во время пребывания в Стамбуле планируется посещение Президентом Украины предприятия Bayraktar Makina, которое поставляет в Украину турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Мустафа Кемаль Ататюрк, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Анны: значение имени и СМС поздравления
02 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
04 Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
05 Брюгге - Динамо: слова Хацкевича после матча Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом
Опубликованы требования правительства к качеству меда
Опубликованы требования правительства к качеству меда
С начала &quot;хлебного перемирия&quot; погибло 6 солдат ВСУ
С начала "хлебного перемирия" погибло 6 солдат ВСУ
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак съехались спустя 11 месяцев
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак съехались спустя 11 месяцев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь