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Среда, 07.08.2019
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
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Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину

Зеленский в Турции: Крым обязательно возвратится в Украину
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Владимир Зеленский находится в Турции с официальным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной в Анкаре в среду.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную – что важно – помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешения для переселенцев из оккупированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на оккупированном полуострове.

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"Заверяю всех вас – Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма", - сказал Зеленский на встрече с украинской общиной и общиной крымских татар в Анкаре в среду.

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Турция, Крым, Анкара, Владимир Зеленский.
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