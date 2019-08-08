Начальник ГБР судится с Луценко

Новости Украины:Сергей Горбатюк будет судиться с генпрокурором Юрием Луценко.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск к генеральному прокурору Юрию Луценко и просит Окружной административный суд города Киева отменить приказ о служебном расследовании.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.