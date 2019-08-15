Порошенко: Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии

Новости Украины:Порошенко надеется, что депутаты не ликвидируют комитет ВР по делам ветеранов.

Сокращение парламентского Комитета по делам ветеранов станет первым шагом к сворачиванию государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов, членов семей погибших бойцов, участников Революции Достоинства.

Такое предостережение выразил пятый Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг к сворачиванию государственной политики в отношении защитников - социальной защиты ветеранов, членов их семей, семей погибших, участников Революции Достоинства", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что сокращение этого комитета может привести к ликвидации стратегически важного Министерства по делам ветеранов.

"Во всех государствах, принимающих участие в вооруженных конфликтах, есть Министерства ветеранов - в США, Китае, Японии, Канаде, Хорватии, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Южной Корее. И сохранить его функционирование в Украине является чрезвычайно важным", - отметил политик.

Он напомнил, что поддержку Министерству ветеранов Украины уже предоставили такие страны-партнеры, как США, Канада, Великобритания.

Лидер партии "Европейская солидарность" выразил надежду, что у вновь избранных депутатов "хватит здравого смысла принять правильное политическое решение" по этому вопросу.

Как сообщалось, 9 августа на первом заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады представители партии "Слуга народа" предложили уменьшить количество комитетов в парламенте ІХ созыва с 27-ми до 22-х.

В частности, в ВР могут были ликвидированы путем объединения с другими комитеты по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности; по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; по вопросам промышленной политики и предпринимательства; по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

В то же время партия "Европейская солидарность" выступает против ликвидации Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, поскольку это может привести к ликвидации Министерства по делам ветеранов.