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Какой комитет будет заниматься евроинтеграцией: комментарий Кравчук

Какой комитет будет заниматься евроинтеграцией: комментарий Кравчук
22:40 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины:Сегодня определились все 23 комитета Верховной Рады 9-го созыва.

Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва приняла решение о создании комитетов, ответственных за международные дела и интеграцию Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила новоизбранный депутат и спикер партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Как отметила Кравчук в своем Facebook, подготовительная группа предложила создать в Раде нового созыва в целом 23 комитеты.

Сближением с ЕС будет заниматься комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом (до этого он назывался "Комитет по вопросам европейской интеграции").

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"Международкой" будет заниматься комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Заметим, название комитета расширили, ранее он назывался "Комитет по иностранным делам".

Ранее сообщалось, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

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Верховная Рада, Украина-ЕС, Дмитрий Разумков, Комитеты Рады.
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