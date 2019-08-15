Какой комитет будет заниматься евроинтеграцией: комментарий Кравчук

Новости Украины:Сегодня определились все 23 комитета Верховной Рады 9-го созыва.

Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва приняла решение о создании комитетов, ответственных за международные дела и интеграцию Украины в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила новоизбранный депутат и спикер партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Как отметила Кравчук в своем Facebook, подготовительная группа предложила создать в Раде нового созыва в целом 23 комитеты.

Сближением с ЕС будет заниматься комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом (до этого он назывался "Комитет по вопросам европейской интеграции").

"Международкой" будет заниматься комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Заметим, название комитета расширили, ранее он назывался "Комитет по иностранным делам".

Ранее сообщалось, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.