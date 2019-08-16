Скачать
Пятница, 16.08.2019
Грымчаку объявлено о подозрении
Грымчаку объявлено о подозрении
Радуцкий предложил Зеленскому кандидата на пост главы Минздрава
Радуцкий предложил Зеленскому кандидата на пост главы Минздрава
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Google представила крупное обновление Chrome OS
Google представила крупное обновление Chrome OS

На заседание Рады пригласили представителей международных организаций: ПАСЕ в их числе

На заседание Рады пригласили представителей международных организаций: ПАСЕ в их числе
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ.

Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва решила пригласить на заседание делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает Громадське.

Среди приглашенных организаций - ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

Подготовительная группа вновь соберется во вторник

Напомним: в начале июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, поскольку украинский парламент отозвал свое приглашение делегации для наблюдения за выборами. В делегации также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ПАСЕ, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Гуам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
04 Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
05 Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости
К приему туристов готовы: Virgin Galactic показала отделку своего космопорта
К приему туристов готовы: Virgin Galactic показала отделку своего космопорта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь