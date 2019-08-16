На заседание Рады пригласили представителей международных организаций: ПАСЕ в их числе

Новости Украины:На первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ.

Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва решила пригласить на заседание делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает Громадське.

Среди приглашенных организаций - ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

Напомним: в начале июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, поскольку украинский парламент отозвал свое приглашение делегации для наблюдения за выборами. В делегации также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.