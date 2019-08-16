На заседание Рады пригласили представителей международных организаций: ПАСЕ в их числе

Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва решила пригласить на заседание делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщает Громадське.
Среди приглашенных организаций - ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.
Напомним: в начале июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, поскольку украинский парламент отозвал свое приглашение делегации для наблюдения за выборами. В делегации также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.