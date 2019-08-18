У Зеленского объявили конкурс на должности председателей РГА в шести областях

Новости Украины:В нескольких областях объявлен конкурс на должности председателей РГА.

В онлайн-проекте команды Президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сообщении на странице Команда Зеленского в Фейсбуке.

“Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, рабочая группа Высшего совета правосудия (ВСП) поддержала заполнение 630 вакантных должностей судей в действующих местных общих судах в качестве временной меры для решения проблемы дефицита судейских кадров.