Парубий отправится в Литву: подробности

21-23 августа председатель Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Парубий осуществит визит в Литовскую Республику.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Программой визита предусмотрено участие Парубия в Третьей международной конференции "Президента Валдаса Адамкуса".
Также состоятся встречи со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом и депутатами - членами неформальной группы поддержки Украины в литовском парламенте "Pro Ukraine".
Напомним, 9 августа Парубий созвал подготовительную группу депутатов из числа новоизбранных фракций.