Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева

Новости Украины:Кличко навзвал причину, по которой будет баллотироваться в мэры Киева.

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться снова на этот пост.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ”112 Украина”.

По словам мэра, он хочет довести до толка планы, которые реализуются, и только это будет самой большой причиной баллотироваться в мэры Киева.

”Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и уже наработано много вещей, и уже есть - не хочу много говорить - наработка, для того, чтобы стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский - это мировой проект”, - сказал Кличко.

Также мэр добавил, что он хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и к концу следующего года уже планируется открыть это автосообщение.