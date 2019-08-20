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Вторник, 20.08.2019
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Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева

Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
20:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Кличко навзвал причину, по которой будет баллотироваться в мэры Киева.

Киевский городской голова Виталий Кличко будет баллотироваться снова на этот пост.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ”112 Украина”.

По словам мэра, он хочет довести до толка планы, которые реализуются, и только это будет самой большой причиной баллотироваться в мэры Киева.

”Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и уже наработано много вещей, и уже есть - не хочу много говорить - наработка, для того, чтобы стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский - это мировой проект”, - сказал Кличко.

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Также мэр добавил, что он хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и к концу следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

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Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева.
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