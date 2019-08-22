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"Пожелал ему успехов": Щерба встретился с новым послом Австрии

"Пожелал ему успехов": Щерба встретился с новым послом Австрии
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Посол Щерба встретился с новым послом Австрии в Украине.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба провел встречу с новым послом Республики Австрии в Украине Гернотом Пфандлером, во время которой были обсуждены актуальные вопросы украинско-австрийских отношений.

Об этом сообщается на странице Александра Щербы в Facebook.

"В Украину прибывает новый австрийский Посол Гернот Пфандлер. Обсудили с ним актуальные вопросы российско-австрийских отношений. Пожелал ему успехов. Думаю, сработаемся", - написал украинский дипломат.

В генеральном консульстве Германии в Донецке новый глава

Новый посол Австрии Гернот Пфандлер до сих пор представлял Австрию в Косово.

Пфандлер изучал германистику и чешский язык, окончил Венскую дипломатическую академию. Карьеру дипломата начал в 2001 году, работал в МИД Австрии с темами Восточной Европы, Западных Балкан и Евросоюза. В 2010-2015 годах – руководил координацией Общей внешней и безопасностной политики ЕС в австрийском МИД, в 2015-2019 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Косово.

Дипломатические отношения Украины и Австрии были установлены 24 января 1992 года, тогда же заработало Посольство Австрии в Киеве.

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Австрия, Посол, Александр Щерба, Гернот Пфандлер.
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