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Зеркаль: Международные партнеры ожидают от Зеленского конкретных действий

Зеркаль: Международные партнеры ожидают от Зеленского конкретных действий
02:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Министерстве иностранных дел сообщили о главных вызовах, которые ближайшей осенью будут стоять перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

В МИД заявляют, что международные партнеры ожидают от Украины конкретных действий, связанных с тем, что уже задекларировано главой государства.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

В частности, её спросили, какой этой осенью самый большой вызов во внешней политике будет стоять перед Зеленским. "Наполнение его высказываний содержанием", - заявила Зеркаль.

Также у неё уточнили, от чего это будет зависеть. "Мне кажется, что здесь вопрос уже к новому правительству, которое будет сформировано, потому что правительство является инструментом реализации внутренней политики, так же как и внешней политики, потому что министр иностранных дел является частью правительства. И поэтому все наши партнеры - они ожидают конкретного наполнения, действий, связанных с тем, что уже задекларировано президентом", - сказала Зеркаль.

Кроме того, её попросили прокомментировать положительные отзывы западных лидеров, и в частности президента Франции Эммануэля Макрона, относительно шагов Зеленского с учетом необходимости достижения мира на Донбассе.

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"Никто не хочет обострения конфликта внутри Европы. Я думаю, что мы также в этом не заинтересованы. Поэтому, конечно, что все инициативы, связанные с дальнейшим продвижением мира, они поддерживаются. Вопрос в том, как привлекаются эти самые партнеры к этому продвижению. Конечно, мне хотелось бы, чтобы они были привлечены больше к этому процессу, не только в политической плоскости, но и в более практической плоскости, чтобы у нас был определенный инструмент, механизм финансового наполнения этих регионов, восстановления этих регионов", - отметила заместитель главы МИД.

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Зеркаль добавила, что сейчас ситуация сложилась так, что много средств от доноров на восстановление Донбасса Украина не использовала: "Это связано с очень сложными процедурами из-за невозможности или нежелания местных властей привлечь эти донорские средства".

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МИД, Донбасс, Владимир Зеленский, Елена Зеркаль.
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