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Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"

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Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
23:47 Пт, 30 Август 2019 Телеграф Укринформ Фото: МОН

Новости Украины:Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич передала преемнице "переходные книги".

Лилия Гриневич передала полномочия новому министру образования и науки Анне Новосад, вручив ей "переходные книги" с описанием реформ, которые проводило ведомство в период ее руководства.

Об этом сообщает МОН.

“Я считаю, что ваше назначение является одним из самых удачных решений этого правительства. Вы - человек, который является соавтором многих положительных изменений, которые мы осуществили за последние три года. Кроме того, вы понимаете их природу и причины", - сказала Гриневич

Она пожелала своей преемнице новых идей, возможностей для их воплощения, преданной и профессиональной команды.

Со своей стороны Анна Новосад поблагодарила 10-ю главу МОН за новые управленческие подходы и ценности, которые она заложила в школьную реформу.

"Я понимаю, что сейчас передо мной стоит непростая задача: с одной стороны, я имею преимущество по сравнению с другими коллегами из правительства, ведь уже работала с образовательной сферой, знаю особенности работы министерства. С другой стороны, вы снискали большое уважение и любовь сообщества, поэтому и быть министром после вас – сложно. Однако я точно знаю, что буду делать все от меня зависящее, чтобы реформа школы осталась приоритетом этого правительства”, – отметила она.

Бывший министр ознакомила новоназначенную руководительницу МОН с обустройством кабинета и представила ее работникам министерства.

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Гриневич подарила новой руководительнице две переходные книги, куда вошло описание реформ, которые осуществляло министерство в течение 2016-2019 годов. В частности, первую книгу, посвящено реформе Новой украинской школы: здесь результаты первых двух лет внедрения НУШ, календарь, по которому должны происходить изменения, впечатления родителей и учителей от учебного процесса детей. Вторая книга содержит подробную информацию о работе министерства по другим направлениям, в частности о наработках в сфере инклюзивного, дошкольного, профессионального и высшего образования, науки и инноваций, сотрудничество с международными партнерами и тому подобное.

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МОН, Министр, Лилия Гриневич, Анна Новосад, Переходные книги.
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