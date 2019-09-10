Соколовская обсудила с послом Канады привлечение доноров к проведению реформ

Новости Украины:Юлия Соколовская рассказала, что говорила с послом Канады в Украине Романом Ващуком и его коллегами о путях достижения этой цели

Министр социальной политики Юлия Соколовская обсудила в понедельник с послом Канады в Украине Романом Ващуком создание прозрачной и понятной системы социальной защиты и механизмы привлечения доноров к реформаторским усилиям Кабинета министров. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наша главная задача – создание прозрачной и понятной системы социальной защиты, которая даст людям уверенность в будущем", - подчеркнула министр.

Она добавила, что говорила с послом Канады в Украине Романом Ващуком и его коллегами о путях достижения этой цели, другие приоритеты Министерства социальной политики и механизмы привлечения доноров к реформаторским усилиям правительства.

"Важно, что Канада остается приверженной поддержке Украины не только на международной арене, но и в области проведения структурных реформ внутри нашего государства", - отметила министр и поблагодарила канадских коллег за желание помогать и реализовывать совместные проекты.