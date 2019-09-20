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Федоров рассказал, когда будет публичная презентация нового министерства

Федоров рассказал, когда будет публичная презентация нового министерства
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Презентация министерства цифровой трансформации Украины и его руководства состоится 27 сентября.

Об этом во время открытия Open Data Forum сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы создали министерство, чтобы формировать политику в сфере диджитализации. Раньше этим не занимался ни один орган. Сегодня есть министерство, мы будем поддерживать такие проекты, искать финансирование, помогать... 27 сентября будет публичная презентация нашего министерства и заместителей (министра — ред.)", - сказал Федоров.

По его словам, в каждом министерстве будут заместители, которые займутся диджитализацией.

"У нас будет человек в каждом министерстве, что будет помогать реализовывать эти задачи вертикально", - отметил вице-премьер.

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Также, по его словам, на региональном уровне будут введены должности заместители глав администраций, которые будут отслеживать ключевые показатели эффективности местных проектов.

"Мы также создали комитет по диджитализации и цифровой трансформации в Верховной Раде. Это первый комитет с таким набором функций. И это тоже важно, потому что на законодательном уровне есть поддержка", - добавил Федоров.

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Верховная Рада, Министерство, Михаил Федоров, Диджитализация.
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