Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам.
1 октября Глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.
"Назначить Лещенко Романа Николаевича Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - сказано в тексте указа.
Справка. Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.