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Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам

Зеленский назначил уполномоченного по земельным вопросам
17:22 Сегодня Телеграф ОПУ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины пожелал новому уполномоченному успехов на должности.

Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко внештатным уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам.

1 октября Глава государства подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.

"Назначить Лещенко Романа Николаевича Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам (вне штата)", - сказано в тексте указа. 

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Справка. Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

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Указ, Владимир Зеленский, Роман Лещенко.
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