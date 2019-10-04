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Американские дипломаты пояснили намерения Зеленского в отношениях с США

Американские дипломаты пояснили намерения Зеленского в отношениях с США
16:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов.

Работающие в Украине дипломаты США обсуждали в личной переписке, какое отношение к Украине со стороны Вашингтона хотел бы видеть президент Владимир Зеленский.

"Гордон, одна тема, которую Курт и я вчера обсуждали, это позиция Саши Данилюка (бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины - Ред.) о том, что президент Зеленский очень внимательно относится к тому, чтобы Украину воспринимали серьезно, а не только как инструмент во внутренней политике Вашингтона", - написал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор постпреду США при ЕС Гордону Сондланду.

Сондланд в ответном послании согласился с Тейлором, но отметил, что "сначала нам нужно, чтобы диалог начался, и отношения начали выстраиваться".

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В США обнародовали переписку между дипломатами по теме Украины. Речь идет о сообщениях, которыми обменивались между собой Тейлор, Сондланд, подавший в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента Украины Андрей Ермак.

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Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор, Гордон Сондланд.
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