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Зеленский назначил новых представителей в набсовет Укроборонпрома

Зеленский назначил новых представителей в набсовет Укроборонпрома
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака и Игоря Смилянского в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского членами наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №734/2019 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, членами наблюдательного совета Укроборонпрома назначены помощник Президента Андрей Ермак и генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский (по согласию).

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В то же время Президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Арахамии.

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Все по теме:

Укроборонпром, Владимир Зеленский, Игорь Смилянский, Андрей Ермак, Давад Арахамия.
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