Зеленский назначил новых представителей в набсовет Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака и гендиректора Укрпочты Игоря Смилянского членами наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ №734/2019 опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, членами наблюдательного совета Укроборонпрома назначены помощник Президента Андрей Ермак и генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский (по согласию).
В то же время Президент прекратил полномочия члена наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Арахамии.