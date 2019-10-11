Скачать
Пятница, 11.10.2019
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
"Украинский скандал" в США: Готов ли свидетельствовать Зеленский?
Россия вернет захваченные украинские судна: Пристайко рассказал, когда это произойдет
Пристайко: Россия вернет захваченные украинские судна
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
Молодежная сборная Украины по футболу уступила сверстникам из Румынии
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект
"Танцы со звездами 2019": легенда паркета Григорий Чапкис вернется в проект

Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять

Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять
02:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии каких-то известных ему фактов влияния на него со стороны олигархов Игоря Коломойского или Виктора Пинчука, однако допускает попытки такого влияния.

"Я не ощущаю совсем влияния на меня с этих двух сторон. Может, я еще не разбираюсь, каких-то вещей не вижу. Может, это влияние – это не просто разговоры и какие-то звонки, может, это какие-то шаги и какие-то люди, которые появляются рядом со мной, но я точно этого не ощущаю. Я уверен, что этого нет", – сказал он в ходе продолжающегося более 12 часов пресс-марафона в четверг в Киеве.

"Я допускаю, что может какие-то шаги есть, которые я не вижу, но я точно увижу – это вопрос времени. Никто на меня не будет влиять", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский о влиянии олигархов на медиа: Уверен, что я с ними смогу договориться

Он отметил, что его отношения с этими людьми будут выстраиваться только на том, чтобы были "нормальные, равные правила", чтобы они жили по закону и вкладывали имеющиеся у них деньги в Украину.

"Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?", – подытожил Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что сделал
03 Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
04 "У меня не так много людей": Зеленский пояснил ситуацию с Богданом
05 Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Операция Турции в Сирии: в Совбезе ООН ни о чем не договорились
Операция Турции в Сирии: итоги заседания Совбеза ООН
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о встрече с Хорошковским: Я этого не скрываю
Зеленский о Коломойском и Пинчуке: Никто на меня не будет влиять
Зеленский о Пинчуке и Коломойском: Никто на меня не будет влиять
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Продукты, которые помогут предотвратить повышение артериального давления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь