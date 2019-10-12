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У Марчука появились вопросы к Штайнмайеру

У Марчука появились вопросы к Штайнмайеру
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На создание условий для выборов на Донбассе, то есть реализации "формулы Штайнмайера", нужны годы.

Об этом заявил бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе, политик Евгений Марчук, обращаясь к президенту ФРГ Франку Вальтеру Штайнмайеру.

Марчук напомнил, что первые демократические выборы в Западной Германии состоялись в 1949 году, то есть через четыре года после окончания Второй мировой.

"В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру: Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский). Трибунал", - подчеркнул политик.

Он также предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать о деталях войны, которая шестой год идет в Европе.

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"Может руководители Внешней разведки Вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что Вам нужно сделать с этой Вашей "формулой", - подытожил Марчук.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, она предусматривает одобрение в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Также против имплементации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов.

Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах страны 1, 2 и 6 октября.

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Выборы, Донбасс, Евгений Марчук, Вальтер Штайнмайер, Формула Штайнмайера.
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