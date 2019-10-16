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Кернес поддержал инициативу "формулы Штайнмайера"

Кернес поддержал инициативу "формулы Штайнмайера"
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Городской голова Геннадий Кернес и депутаты Харьковского городского совета поддержали "формулу Штайнмайера".

Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за поддержку так называемой "формулы Штайнмайера".

За соответствующее обращение к центральной власти проголосовали 53 человека, 12 были против, двое воздержались.

Городской голова Геннадий Кернес зачитал обращение, в котором выражена поддержка действиям Президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на востоке страны. Также в обращении содержится призыв прекратить акции "Нет капитуляции!", которые проходят в разных городах Украины, и предложение к депутатам местных советов, которые протестовали против "формулы Штайнмайера", отозвать свои обращения.

Депутат горсовета от партии "Самопомич" Тарас Ситенко заявил, что предложенный городским головой документ ранее не обсуждался и на рассмотрение депутатских комиссий не выносился, поэтому их фракция будет голосовать "против".

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Впрочем, большинством голосов обращение было принято и подписано Кернесом.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в сфере безопасности. То есть вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

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Львовскийя, Ивано-Франковский, Тернопольский, Хмельницкий, Черновицкий и Ривненский областные советы, а также Сумской, Кропивницкий, Львовский, Херсонский и другие городские советы приняли обращение к Президенту и парламенту о недопустимости урегулирования отношений с российским агрессором на основе "формулы Штайнмайера".

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Харьков, Донбасс, Геннадий Кернес, Формула Штайнмайера.
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