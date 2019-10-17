Шевчук рассказал о "фракциях" внутри Конституционного суда

Новости Украины:Станислав Шевчук отметил, что основных "фракций" две - в первую входят судьи, с которыми в суд в 2014 году пришел сам Шевчук, а вторая - те, кто были судьями КС до этого.

Восстановленный в должности главы Конституционного суда Станислав Шевчук рассказал, что внутри суда его коллеги делились на фракции, которые могли принимать решения с учетом политическое влияние. Об этом Шевчук заявил в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас" — с укр.) на hromadske.

"Действительно, может это не очень приятно слышать, но это факт. Что такое фракции — это больше такое политическое влияние, когда принимается решение не по юридическим аргументами, а потому что так надо. Например, надо Шевчука уволить, так и сделали", — сказал он.

Глава КС отметил, что пока не хочет прибегать к деталям относительно этих фракций и пообещал впоследствии рассказать об этом. В то же время он рассказал, что основных фракций две — в первую входят судьи, с которыми в суд в 2014 году пришел сам Шевчук, а вторая — те, кто были судьями КС до этого.

"Это наиболее многочисленные фракции, вместе 10, ну и это сработало против меня (отставку Шевчука в мае поддержали 12 судей — ред.)", — отметил он.

Отвечая на вопрос, чьи заказы выполняют эти фракции, Шевчук сказал: "О причинах своего увольнения я уже сообщил прессе". Он напомнил, что говорил об окружении Петра Порошенко.

Также Шевчук ответил, что считает решение об отмене Конституционным судом ответственности за незаконное обогащение политическим. Сам он поддержал отмену этой нормы по юридическим аргументами, но допускает, что коллеги могли руководствоваться другими соображениями.

"Это решение с юридической составляющей. В чем моя ошибка или не ошибка, не знаю: я смотрю как профессор на юридический аспект, а есть различные влияния вокруг судей, ведь я глава, я не руковожу судом в том плане, что каждому судье говорю, как надо голосовать", — сказал восстановленный глава КС.

Он добавил, что есть так называемые пленки НАБУ по истории с отменой ответственности за незаконное обогащение.

"Говорят, что там определенные были судьи. Сейчас ничего не проходит бесследно. Я сам бы хотел с удовольствием знать, что там на пленках есть относительно других моих коллег", — резюмировал Шевчук.

Напомним, 14 мая 2019 года глава Конституционного Суда Станислава Шевчука отправили в отставку. Основанием для увольнения Шевчука стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения, в частности, "пренебрежением своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины".

Однако 11 октября Окружной административный суд Киева возобновил Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда. 16 октября Шевчук пришел на работу в КС, но его не пустили и заявили, что у КС нет решения о его восстановлении, заверенного гербовой печатью, а также решения нет в Едином государственном реестре судебных решений. В связи с этим Шевчук написал заявление в Госбюро расследований.

Увольнение Шевчука произошло накануне инаугурации президента Владимира Зеленского, именно глава Конституционного суда проводит инаугурацию и приводит президента к присяге. Новым главой КС сразу выбрали Наталью Шапталу. Позже у нее истек срок полномочий и она подала заявление об отставке, суд ее уволил. 17 сентября главой КСУ выбрали Александра Тупицкого, который был заместителем Шапталы.

Фактически, теперь есть два главы КС, и Шевчук уже заявил, что хочет предложить новую реформу суда для его эффективной работы.