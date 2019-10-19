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Суббота, 19.10.2019
Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
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Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения

Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
05:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Руслан Рябошапка рассказал, когда Петру Порошенко могут объявить подозрение.

Подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко объявят, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств.

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил журналистам.

«Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности», - сказал он.

Генпрокурор добавил, что пока не может говорить о сроках, когда это произойдет.

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ГПУ, Петр Порошенко, Генпрокурор, Руслан Рябошапка.
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