Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения

Новости Украины:Руслан Рябошапка рассказал, когда Петру Порошенко могут объявить подозрение.

Подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко объявят, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств.

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил журналистам.

«Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности», - сказал он.

Генпрокурор добавил, что пока не может говорить о сроках, когда это произойдет.