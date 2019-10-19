Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения

Подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко объявят, как только следователь решит, что для этого есть достаточно доказательств.
Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил журналистам.
«Когда следователь решит, что доказательств достаточно, а прокурор с ним согласится и скажет, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду о снятии неприкосновенности», - сказал он.
Генпрокурор добавил, что пока не может говорить о сроках, когда это произойдет.