Чумак: Я лично внес в ЕРДР сведения о правонарушениях в оборонке

Новости Украины:Виктор Чумак сообщил, что в ЕРДР внесены 5 уголовных правонарушений о правонарушениях в оборонке.

Генеральная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о 5 уголовных правонарушений в оборонной сфере.

Об этом сказал заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

“Лично мною внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 уголовных правонарушений, касающихся оборонной сферы. Это очень серьезные средства. Это средства, которые суммарно составляют более 1 млрд гривен”, - заявил Чумак.

По его словам, расследование этих случаев было начато за последние 15 дней.