Скачать
Вторник, 22.10.2019
В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
В выходные ОБСЕ зафиксировала сокращение обстрелов на Донбассе
Помпео выразил удовлетворение работой Госдепа на украинском направлении
Помпео выразил удовлетворение работой Госдепа на украинском направлении
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)
Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)

Помпео выразил удовлетворение работой Госдепа на украинском направлении

Помпео выразил удовлетворение работой Госдепа на украинском направлении
05:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Майкл Помпео доволен тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

Майкл Помпео отверг любые обвинения в адрес Дональда Трампа относительно попыток давления на Украину и подчеркнул, что удовлетворен работой Госдепа США на украинском направлении. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Я присутствовал во время разговора. Я присутствовал во время многих телефонных разговоров президента США. Я точно знаю, над чем мы работали в Украине – мы пытались уменьшить уровень коррупции. Мы были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений, необходимые украинскому народу для защиты от вторжения Владимира Путина на Донбасс, юго-восток Украины", - подчеркнул Помпео.

Глава Госдепа также проинформировал, что говорил об этом с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

"Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали", - сказал Помпео.

Он также отметил, что доволен тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

"И мы надеемся, что вместе мы сможем достичь успеха", - добавил государственный секретарь США.

Макрон обсудил с Путиным перспективы "нормандского" саммита

в сентябре в Палате представителей Конгресса США началось расследование относительно импичмента Дональда Трампа. Депутаты от Демпартии подозревают его в попытках давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, который является прямым конкурентом хозяина Белого дома на выборах президента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госдеп, Майкл Помпео, Вадимом Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Реформы и Богдан: что вызывает наибольшее беспокойство у ЕС
03 Евродепутат о разговоре Зеленского с Трампом: Это показывает непрофессионализм
04 Премьер Гончарук соболезнует из-за гибели экс-министра Кутового
05 Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже &quot;МММ&quot;
Гонтарева: ПриватБанк был пустой пирамидой, хуже "МММ"
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
Рецепт дня: рыбные шарики под маринадом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь