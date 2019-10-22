Помпео выразил удовлетворение работой Госдепа на украинском направлении

Новости Украины:Майкл Помпео доволен тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

Майкл Помпео отверг любые обвинения в адрес Дональда Трампа относительно попыток давления на Украину и подчеркнул, что удовлетворен работой Госдепа США на украинском направлении. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Я присутствовал во время разговора. Я присутствовал во время многих телефонных разговоров президента США. Я точно знаю, над чем мы работали в Украине – мы пытались уменьшить уровень коррупции. Мы были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений, необходимые украинскому народу для защиты от вторжения Владимира Путина на Донбасс, юго-восток Украины", - подчеркнул Помпео.

Глава Госдепа также проинформировал, что говорил об этом с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

"Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали", - сказал Помпео.

Он также отметил, что доволен тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

"И мы надеемся, что вместе мы сможем достичь успеха", - добавил государственный секретарь США.

в сентябре в Палате представителей Конгресса США началось расследование относительно импичмента Дональда Трампа. Депутаты от Демпартии подозревают его в попытках давления на Украину с целью проведения расследования против Джо Байдена, который является прямым конкурентом хозяина Белого дома на выборах президента.