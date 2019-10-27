Разумков рассказал, от чего будет зависеть разработка законопроекта об особом статусе Донбасса

Новости Украины:Срок действия закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.

Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса будет зависеть от Нормандских переговоров.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV, передает УНН.

"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться (в разработке законопроекта о предоставлении Донбассу особого статуса - ред.)", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Разумков отмечал, что общество будет приобщено к разработке законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.