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Разумков рассказал, от чего будет зависеть разработка законопроекта об особом статусе Донбасса

Разумков рассказал, от чего будет зависеть разработка законопроекта об особом статусе Донбасса
20:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Срок действия закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.

Разработка законопроекта об особом статусе Донбасса будет зависеть от Нормандских переговоров.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV, передает УНН.

"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться (в разработке законопроекта о предоставлении Донбассу особого статуса - ред.)", - сказал Разумков.

"Слишком публично происходит": Разумков выступил против "полиграф-шоу"

Напомним, ранее Разумков отмечал, что общество будет приобщено к разработке законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Донбасс, Особый статус, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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