Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях

Новости Украины:Кабмин согласовал назначения пятерых глав ОГА.

Кабинет Министров на своем выездном заседании в Мариуполе в понедельник принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В частности, Кабмин назначил Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта. Также принято решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, Кабмин согласовал назначение председателями ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачук Сергея Дмитриевича.

Также Кабмин уволил: заместителя Министерства развития громад и территорий - Кругляка Эдуарда Борисовича, заместителя министра инфраструктуры - Лавренюка Юрия Федоровича и председателя Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирину Ивановну.