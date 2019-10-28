Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики
Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня
Визит Североатлантического совета в Украину: повестка дня
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Элтон Джон отменил концерт: причина
Элтон Джон отменил концерт: причина

Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях

Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кабмин согласовал назначения пятерых глав ОГА.

Кабинет Министров на своем выездном заседании в Мариуполе в понедельник принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В частности, Кабмин назначил Биденко Артема Игоревича государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта. Также принято решение о временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Хорева Михаила Юрьевича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, Кабмин согласовал назначение председателями ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачук Сергея Дмитриевича.

Зеленский на встрече с вице-президентом ЕИБ: Мы стремимся к быстрому росту экономики

Также Кабмин уволил: заместителя Министерства развития громад и территорий - Кругляка Эдуарда Борисовича, заместителя министра инфраструктуры - Лавренюка Юрия Федоровича и председателя Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирину Ивановну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сумская область, Кабмин, Полтавская область, Хмельницкая область, Волынская область, Черновицкая область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
02 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
03 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
04 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
05 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Кабмин согласовал кандидатуры глав ОГА в пяти областях
Главный герой &quot;Сверхъестественного&quot; выпустит дебютный альбом
Главный герой "Сверхъестественного" выпустит дебютный альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь