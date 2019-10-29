Украинская делегация в Парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС избрала председателя

Новости Украины:Сопредседателем Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС избран депутат от "Слуги народа" Галайчук.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, народный депутат от "Слуги народа" Вадим Галайчук возглавил делегацию украинского парламента в Парламентском комитете Ассоциации Украина-ЕС.

Об этом Галайчук сообщил в Facebook.

Он напомнил, что сотрудничество между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом построено через Парламентский комитет Ассоциации между Украиной и ЕС.

"Сегодня состоялось учредительное заседание Украинской части ПКА, где меня избрали председателем", - написал Галайчук.

Он добавил, что следующее, 10-е заседание Парламентского комитета ассоциации запланировано на декабрь этого года в городе Страсбург (Франция).

Как сообщалось ранее, в сентябре в Европарламенте главой делегации ЕП в Комитете Ассоциации Украина-ЕС был избран бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента от политической группы "Европейские консерваторы и реформисты" Витольд Ващиковский.